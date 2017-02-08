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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Афипский нефтеперерабатывающий завод начал получать мощность от ФСК ЕЭС

Афипский нефтеперерабатывающий завод начал получать мощность от ФСК ЕЭС

9 февраля 2017, 14:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила выдачу первых 16 МВт мощности Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, на котором проводится модернизация производства. В дальнейшем компания обеспечит передачу 165 МВт электрической мощности.

Для подключения нового потребителя к сетям ФСК построены заходы линии электропередачи 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ –  Кирилловская» на подстанцию заявителя 220 кВ «Афипский НПЗ».

По договору на техприсоединение также предусмотрено строительство новой ячейки на подстанции 220 кВ «Афипская» и подключение новой линии электропередачи 220 кВ «Афипский НПЗ – Афипская».

Афипский нефтеперерабатывающий завод производит бензин, дизельное топливо и мазут. В 2016 году предприятие переработало 6 млн тонн нефти.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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