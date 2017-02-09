Автопарк Комиэнерго в 2016 году пополнился новыми 55 единицами спецтехники

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 13:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО
Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» приобрел в 2016 году 55 единиц специализированной техники. В рамках инвестиционной программы на эти цели направлено более 107 млн рублей. Техника предназначена для проведения ремонтно-строительных, земельных, погрузочно-разгрузочных работ, а также транспортировки персонала для обслуживания линий и оборудования энергокомпании.
Впервые в прошлом году на вооружение в Комиэнерго поступили два многофункциональных крана манипулятора – МКМ-200Т. Спецтехника предназначена для бурения скважин под опоры линий электропередачи и связи, установки ЛЭП, выполнения строительных, монтажных и сервисных работ на высоте. Кран-манипулятор оснащен телескопическим подъемником с высотой подъема люльки 13 метров и грузоподьемностью 240 кг. Это позволяет поднимать и перемещать людей с инструментами и материалами в пределах рабочей зоны обслуживания и ремонта сооружений. Техника сконструирована на гусеничном ходу, отличается маневренностью и хорошей проходимостью, что немаловажно для работы в непростых условиях Севера.
Также в числе приобретенной техники бригадные и грузовые автомобили, пассажирский транспорт, снегоходы, тракторная, прицепная и другая специальная техника. Для обеспечения электроснабжения на случай ремонтных и аварийных режимов в Воркутинские электрические сети поступили 5 резервных источников электроснабжения общей мощностью 600 кВт.
Всего на вооружении филиала «Комиэнерго» находится 863 единицы автоспецтехники.