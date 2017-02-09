 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 2,7 тысяч изоляторов заменено на двух ВЛ в Староминском и Кущевском районах

Более 2,7 тысяч изоляторов заменено на двух ВЛ в Староминском и Кущевском районах

9 февраля 2017, 14:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

85 просмотров

Энергетики Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнили замену дефектных полимерных изоляторов на стеклянные на двух ключевых воздушных линиях 110 кВ: «Староминская­­­ – Шкуринская» и «Шкуринская – Кущевская». За несколько дней ремонтных работ на данных линиях электропередачи было смонтировано 2744 новых изоляторов.

Стеклянные изоляторы имеют более высокую изолирующую способность, механическую прочность, а также термическую и химическую устойчивость. Дефекты таких изоляторов можно обнаружить визуально, без применения специальной диагностики. Это позволяет оперативно выполнить ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации на линии.

Проведенные работы уже повысили надежность и качество энергоснабжения в Староминском и Кущевском энергорайонах Краснодарского края.

Помощь в проведении ремонтных мероприятий ленинградским энергетикам оказали соседние филиалы Кубаньэнерго, направившие дополнительный персонал и спецтехнику.

– Наша задача – это стопроцентное выполнение ремонтной программы 2017 года. Работы идут строго по графику, – рассказал директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков. – Мы полностью обеспечены как материалами, так и необходимой техникой для проведения работ.

Линии электропередачи «Староминская – Шкуринская» и «Шкуринская – Кущевская» общей протяженностью 61 км были введены в эксплуатацию в 1963 году. От стабильной работы энергообъектов зависит надежность электроснабжения более потребителей и предприятий в двух районах на севере Кубани, в том числе ряда предприятий АПК.

В рамках выполнения ремонтной программы на 2017 год специалистам Ленинградских электрических сетей предстоит заменить 10 опор, более 3,6 тысяч изоляторов, 34 км провода, а также расчистить трассы в охранных зонах воздушных линий электропередачи на площади 31 га.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!