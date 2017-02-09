Более 2,7 тысяч изоляторов заменено на двух ВЛ в Староминском и Кущевском районах

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 14:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Энергетики Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнили замену дефектных полимерных изоляторов на стеклянные на двух ключевых воздушных линиях 110 кВ: «Староминская – Шкуринская» и «Шкуринская – Кущевская». За несколько дней ремонтных работ на данных линиях электропередачи было смонтировано 2744 новых изоляторов.
Стеклянные изоляторы имеют более высокую изолирующую способность, механическую прочность, а также термическую и химическую устойчивость. Дефекты таких изоляторов можно обнаружить визуально, без применения специальной диагностики. Это позволяет оперативно выполнить ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации на линии.
Проведенные работы уже повысили надежность и качество энергоснабжения в Староминском и Кущевском энергорайонах Краснодарского края.
Помощь в проведении ремонтных мероприятий ленинградским энергетикам оказали соседние филиалы Кубаньэнерго, направившие дополнительный персонал и спецтехнику.
– Наша задача – это стопроцентное выполнение ремонтной программы 2017 года. Работы идут строго по графику, – рассказал директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков. – Мы полностью обеспечены как материалами, так и необходимой техникой для проведения работ.
Линии электропередачи «Староминская – Шкуринская» и «Шкуринская – Кущевская» общей протяженностью 61 км были введены в эксплуатацию в 1963 году. От стабильной работы энергообъектов зависит надежность электроснабжения более потребителей и предприятий в двух районах на севере Кубани, в том числе ряда предприятий АПК.
В рамках выполнения ремонтной программы на 2017 год специалистам Ленинградских электрических сетей предстоит заменить 10 опор, более 3,6 тысяч изоляторов, 34 км провода, а также расчистить трассы в охранных зонах воздушных линий электропередачи на площади 31 га.