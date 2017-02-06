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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Борьба с коррупцией будет продолжена

Борьба с коррупцией будет продолжена

9 февраля 2017, 14:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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Шестого февраля Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области распространило сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети Сергея Борисевича по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа). В связи с этим компания считает необходимым сделать следующее заявление.

Уголовное дело было возбуждено по материалам и по инициативе службы безопасности «Тюменьэнерго». В ходе внутренней проверки после обращения одного из контрагентов были получены видео- и другие материалы, подтверждающие факт злоупотреблений упомянутого сотрудника и фиксирующие передачу ему денежных средств. В апреле 2016 года полученные материалы были представлены Сергею Борисевичу, ему было предложено дать объяснения по выявленным фактам, однако, он отказался это сделать, после чего был уволен, а материалы проверки были переданы службой безопасности «Тюменьэнерго» в прокуратуру.

Компания «Тюменьэнерго» является прозрачной и нацеленной на борьбу с коррупцией во всех ее проявлениях. Поэтому подразделения безопасности и впредь продолжат бороться с любыми предпосылками и противодействовать коррупционным явлениям всеми законными способами для того, чтобы обеспечить результативность компании, соответствующую ее месту и роли в социально-экономическом развитии регионов присутствия.

Компания: АО "Тюменьэнерго"

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