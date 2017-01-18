Брянскэнерго выполнило плановые показатели по метрологическому обеспечению в 2016 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» подвели итоги метрологического обеспечения производства за 2016 год. Все запланированные на указанный период мероприятия реализованы в полном объеме.
Выполнена калибровка 1 496 единиц рабочих средств измерений (СИ), организована поверка 1 957 единиц рабочих СИ, в том числе 78 приборов коммерческого учета электроэнергии, 1 401 измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения. Произведены измерения показателей качества электроэнергии в 484 пунктах мониторинга. В ряде случаев измерения проводились по обращениям потребителей, по их результатам в случае необходимости оперативно разрабатывались и выполнялись необходимые корректирующие мероприятия.
Для осуществления измерений показателей качества электроэнергии в Брянскэнерго используют отечественные измерители качества электроэнергии типа «Ресурс-UF2M», «Прорыв-Т-А». Среди преимуществ применяемых приборов - удобный интерфейс и возможность получать достоверные результаты измерений, что способствует повышению энергоэффективности.