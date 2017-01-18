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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Брянскэнерго выполнило плановые показатели по метрологическому обеспечению в 2016 году

Брянскэнерго выполнило плановые показатели по метрологическому обеспечению в 2016 году

9 февраля 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» подвели итоги метрологического обеспечения производства за 2016 год. Все запланированные на указанный период мероприятия реализованы в полном объеме.

Выполнена калибровка 1 496 единиц рабочих средств измерений (СИ), организована поверка 1 957 единиц рабочих СИ, в том числе 78 приборов коммерческого учета электроэнергии, 1 401 измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения. Произведены измерения показателей качества электроэнергии в 484 пунктах мониторинга. В ряде случаев измерения проводились по обращениям потребителей, по их результатам в случае необходимости оперативно разрабатывались и выполнялись необходимые корректирующие мероприятия.

Для осуществления измерений показателей качества электроэнергии в Брянскэнерго используют отечественные измерители качества электроэнергии типа «Ресурс-UF2M», «Прорыв-Т-А». Среди преимуществ применяемых приборов - удобный интерфейс и возможность получать достоверные результаты измерений, что способствует повышению энергоэффективности.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"
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