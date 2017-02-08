Чтобы не остаться без света, должники внесли в кассу "Калмэнергосбыта" почти 3 миллиона рублей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 12:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
В АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») проанализировали итоги работы по введению ограничений (отключений) потребителей-неплательщиков в январе 2017 года.
По данным диспетчерской службы регионального гарантирующего поставщика, всего за январь т.г. в сетевую энергокомпанию было подано 837 заявок на ограничение (отключение) режима энергоснабжения неплательщиков, в том числе 150 заявок - в отношении юридических лиц и 687 заявок - в адрес бытовых потребителей. Суммарная задолженность перед АО «Калмэнергосбыт» превысила 3,2 млн рублей, в том числе долги юридических лиц составили 2,3 млн рублей, физических лиц – 0,9 млн рублей.
В разрезе районных энергосбытовых отделений наибольшее количество заявок на отключение объектов абонентов-неплательщиков пришлось на Городовиковский район – 161 (152 - на физлиц, 9 - на прочих потребителей), а также Октябрьский – 125 (86 и 39), Юстинский – 93 (2 и 91) и Ики-Бурульский – 67 (1 и 66) районы Калмыкии.
Из поданных 837 заявок сетевая компания отключила от сети объекты 54 злостных должников, среди которых оказались 3 юридических лица и 51 бытовой абонент. Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе специалистов энергокомпании 636 физических лиц и 147 прочих потребителей погасили задолженность в размере 2,98 млн рублей, не дожидаясь ввода ограничений электроснабжения.
Как сообщил управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко, в текущем году энергетики продолжат системную и адресную работу, направленную на повышение платежной дисциплины различных групп потребителей электроэнергии. Как показывает практика, ограничение режима электроснабжения, как крайняя мера, по-прежнему остается одним из самых действенных механизмов в борьбе со злостными неплательщиками.