Cтаршеклассники Змиевской школы побывали на экскурсии в Свердловском РЭС Орелэнерго

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 17:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО
В Свердловском районе электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» прошла экскурсия для старшеклассников Змиевской средней общеобразовательной школы. Мероприятие было организовано в рамках проводимой предприятием среди школьников и студентов региона профориентационной работы.
Участники экскурсии побывали в технических помещениях РЭС, где им рассказали, как вырабатывается и поступает к потребителям электроэнергия, показали, как работают резервные источники электроснабжения. В учебной аудитории вместе с энергетиками они попробовали закрепить провод воздушных линий на изоляторе.
В завершении мероприятия его организаторы рассказали ребятам об основных правилах электробезопасности, объяснили, почему опасно находиться близко с линией электропередачи и трансформаторными подстанциями, а также продемонстрировали на специальном манекене правила оказания первой помощи пострадавшим.