 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Cтаршеклассники Змиевской школы побывали на экскурсии в Свердловском РЭС Орелэнерго

Cтаршеклассники Змиевской школы побывали на экскурсии в Свердловском РЭС Орелэнерго

9 февраля 2017, 17:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО

Обсудить на форуме

243 просмотра

В Свердловском районе электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» прошла экскурсия для старшеклассников Змиевской средней общеобразовательной школы. Мероприятие было организовано в рамках проводимой предприятием среди школьников и студентов региона профориентационной работы.

Участники экскурсии побывали в технических помещениях РЭС, где им рассказали, как вырабатывается и поступает к потребителям электроэнергия, показали, как работают резервные источники электроснабжения. В учебной аудитории вместе с энергетиками они попробовали закрепить провод воздушных линий на изоляторе.

В завершении мероприятия его организаторы рассказали ребятам об основных правилах электробезопасности, объяснили, почему опасно находиться близко с линией электропередачи и трансформаторными подстанциями, а также продемонстрировали на специальном манекене правила оказания первой помощи пострадавшим.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!