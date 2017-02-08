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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Первоуральской ТЭЦ первыми в регионе внедрили новую технологию химводоподготовки, повысив эффективность работы оборудования и надежность теплоснабжения потребителей

Энергетики Первоуральской ТЭЦ первыми в регионе внедрили новую технологию химводоподготовки, повысив эффективность работы оборудования и надежность теплоснабжения потребителей

9 февраля 2017, 13:31
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Энергетики Первоуральской ТЭЦ первыми в регионе внедрили новую технологию предварительной очистки природной воды с помощью современного коагулянта полиалюминия гидрохлорида. Этот реагент используется в качестве добавочного в стандартной технологии - осветлении воды методом известкования с коагуляцией сернокислым железом. Одновременное применение двух реагентов позволило существенно минимизировать их дозы при химводоподготовке. Так, щелочность воды в среднем снизилась более чем на 40 %, жесткость – более чем на 30%, окисляемость – более чем на 50%. Содержание железа  в осветленной воде в разы ниже допустимого.

Переход на новую технологию был инициирован специалистами  химического цеха Первоуральской ТЭЦ.

Использование полиалюминия гидрохлорида при химводоподготовке позволило добиться большего сокращения содержания солей в питательной воде паровых котлов по сравнению с показателями ранее существующей технологии. Благодаря достигнутому эффекту уменьшились потери тепла на непрерывную продувку барабанных котлов станции. Снизились затраты топлива на потерю котловой воды, это увеличило КПД котлоагрегатов. Улучшение состава и качества химически очищенной воды повлияло на качество пара - в нём снизилось количество образующегося углекислого газа. Таким образом, энергетики могут дольше поддерживать максимальное КПД основного оборудования станции и повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии равен почти 2,4 миллиона рублей.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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