Энергетики Первоуральской ТЭЦ первыми в регионе внедрили новую технологию химводоподготовки, повысив эффективность работы оборудования и надежность теплоснабжения потребителей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 13:31
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Энергетики Первоуральской ТЭЦ первыми в регионе внедрили новую технологию предварительной очистки природной воды с помощью современного коагулянта полиалюминия гидрохлорида. Этот реагент используется в качестве добавочного в стандартной технологии - осветлении воды методом известкования с коагуляцией сернокислым железом. Одновременное применение двух реагентов позволило существенно минимизировать их дозы при химводоподготовке. Так, щелочность воды в среднем снизилась более чем на 40 %, жесткость – более чем на 30%, окисляемость – более чем на 50%. Содержание железа в осветленной воде в разы ниже допустимого.
Переход на новую технологию был инициирован специалистами химического цеха Первоуральской ТЭЦ.
Использование полиалюминия гидрохлорида при химводоподготовке позволило добиться большего сокращения содержания солей в питательной воде паровых котлов по сравнению с показателями ранее существующей технологии. Благодаря достигнутому эффекту уменьшились потери тепла на непрерывную продувку барабанных котлов станции. Снизились затраты топлива на потерю котловой воды, это увеличило КПД котлоагрегатов. Улучшение состава и качества химически очищенной воды повлияло на качество пара - в нём снизилось количество образующегося углекислого газа. Таким образом, энергетики могут дольше поддерживать максимальное КПД основного оборудования станции и повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии равен почти 2,4 миллиона рублей.