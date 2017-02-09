Энергетики обновили 8,7 тысяч приборов энергоучета в Адыгейском энергорайоне

В филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети в 2016 году установлено и заменено 8,7 тыс. электросчетчиков для повышения эффективности учета электроэнергии.



Специалисты Адыгейского филиала заменили 3,6 тыс. несоответствующих нормативным требованиям счетчиков. Кроме того установлено свыше 5 тыс. выносных приборов учета, из которых 2,8 тыс. обладают функциями дистанционной передачи информации данных об энергопотреблении. Все счетчики имеют высокие технические характеристики и класс точности 2,0 и выше.



Одновременно с монтажом новых точек учета энергетики провели замену вводов в домовладения с применением антивандального самонесущего изолированного провода, что значительно повысило качество, надежность и безопасность энергоснабжения.



Также, с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения специалисты предприятия совершают плановые и внеплановые рейды по проверке схем и приборов учета, контрольные съемы показаний, что позволяет увеличивать полезный отпуск электроэнергии.



– Наши усилия направлены на снижение потерь электроэнергии и пресечение всяких попыток недобросовестных потребителей бесконтрольно пользоваться электроэнергией. Работы в этом направлении в 2017 году будут продолжены и усилены, – говорит директор Адыгейских электрических сетей Владимир Папуков.



Кубаньэнерго обращается с просьбой не допускать бездоговорного и безучетного энергопотребления и напоминает об ужесточении административной ответственности за данные правонарушения.



Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).



Уважаемые потребители электроэнергии! Если Вы стали свидетелями фактов энерговоровства, просим сообщить об этом по телефону горячей линии Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный на территории России). Анонимность гарантируется.