Энергетики стали инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО "Жилдом сервис"

CABEX
9 февраля 2017, 12:28
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Проблема неплатежей со стороны предприятий ЖКХ является одной из наиболее острых для ПАО «ДЭК». Так, в Хабаровском крае серьезный долг перед энергетиками имеет предприятие ООО «Жилдом сервис», оказывающее услуги по водоотведению(канализации) жителям сел Восточное, Калинка, Благодатное, Черная Речка и Мирное Хабаровского района. На протяжении 2-х лет предприятие ООО «Жилдом сервис» наращивало долг за потребленный энергоресурс перед филиалом ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт». На сегодняшний день общий долг составляет более 1,4 млн. рублей.
Филиал ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» был вынужден идти на крайние меры, в виде ограничений, при этом энергокомпания старалась, чтобы применяемые санкции не сказывались на населении, которое исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Впоследствии энергокомпания обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края, чтобы признать данное предприятие несостоятельным(банкротом). В настоящее время ООО «Жилдом сервис» находится в процедуре конкурсного производства с отстранением от занимаемой должности руководителя предприятия.
По материалам, которые предоставили филиал ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт и ООО «Жилдом сервис», СО ОМВД России по Хабаровскому краю в отношении бывшего директора данного предприятия ЖКХ возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.