Филиал "Калугаэнерго" в 2016 году на треть увеличил количество рейдов по выявлению незаконного потребления электроэнергии

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяет максимум внимания выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии (то есть без составления договора или минуя прибор учета), так как это основная причина коммерческих потерь энергокомпании.



Для выявления фактов незаконного использования электроэнергии (прежде всего безучетного энергопотребления) за 12 месяцев 2016 года сотрудниками филиала «Калугаэнерго» проведено 1271 рейд, что на 27 % больше, чем за аналогичный период 2015 года. Особое внимание при этом уделено проверке юридических лиц: предприятий малого бизнеса, магазинов, кафе, садоводческих товариществ. В жилом секторе рейды чаще проводятся в вечерние часы, выходные и праздники, когда большинство жильцов находится дома.



В ходе проверок в 2016 году составлено 592 акта по фактам безучетного энергопотребления бытовыми потребителями (общий объем незаконно потребленной электроэнергии при этом составил 2 млн 226 тыс кВт*ч) и 120 актов о безучетном потреблении электроэнергии юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями общим объемом 2 млн. 826 тыс кВт*ч.



В 2017 году работа по выявлению незаконного потребления электроэнергии – одно из приоритетных направлений для филиала «Калугаэнерго». Сотрудниками энергокомпании ведется системная работа по выявлению фактов этого социального зла. Так, в ходе рейда в феврале 2017 года в деревне Бортники Боровского района в одном из домовладений в ящике с прибором учета был обнаружен магнит. На момент проверки потребление в этом доме составило 2000 кВт*ч. Газа в деревне нет. То есть, скорее всего, житель коттеджа ни в чем себе не отказывал – электроэнергию не экономил. А чтобы меньше «набегало» – пользовался магнитом, который все же иногда убирал, поэтому счета за электричество получал. Но не торопился платить по ним. Поэтому помимо незаконного пользования электроэнергией у гражданина во время рейда обнаружился долг в 75000 рублей за электроэнергию.



В другом населенном пункте Боровского района на гражданку К., проживающую в СНТ «Медик-2», был составлен акт по факту бездоговорного потребления объемом 49680кВт*ч. Ей предстоит оплатить 137 тыс. рублей. На участке, принадлежащем женщине, помимо существующего однофазного присоединения незаконно было осуществлено присоединение отдельной трехфазной точки. Гражданка подписала акт, то есть признала факт незаконного пользования электроэнергией. Но потом отказалась от выплаты. Сейчас юридические службы энергокомпании работают по данному факту, чтобы в судебном порядке привлечь нарушительницу к ответу.



Также энергетики ведут разъяснительную работу с населением и руководителями предприятий и организаций. Важно объяснить людям, что электричество – это такой же товар, как хлеб в магазине. И за него надо платить, причем в том объеме, в котором потребил.



А отвечать за незаконное потребление электроэнергии в конечном итоге придется в любом случае. Да, изобретательные граждане придумывают самые хитроумные устройств, но энергетики все равно идут на шаг впереди народных умельцев - в их арсенале есть приборы, которые обнаружат любой факт незаконного энергопотребления. Только чем дальше потребитель от искреннего раскаяния, тем дороже ему это обойдется.



А если сумма ущерба превышает 250 тысяч рублей, то это уже повод для возбуждения уголовного производства. Сейчас в отношении двух правонарушителей по ходатайству Калугаэнерго такая процедура ведется.



Кроме того, незаконное потребление электроэнергии из-за перегрузки сети может стать причиной снижения качества и серьёзных нарушений электроснабжения, спровоцировать пожары, а порой цена похищенной электроэнергии – человеческая жизнь. Уважаемые калужане! Напоминаем, что в «Калугаэнерго» действует телефон «горячей лини»: (4842) 56-56-09, по которому можно сообщить обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.