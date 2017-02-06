Филиал "Удмуртэнерго" подвел итоги работы по снижению потерь за 2016 год

Снижение уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям входит в число приоритетных направлений деятельности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». По сравнению с 2015 годом объем потерь снизился на 3 миллиона кВт*ч.



Для достижения минимально возможного уровня потерь в сетях специалисты филиала ведут системную работу по установке новейшего оборудования, применяют передовые технологии, внедряют инновационные решения при модернизации электросетевого комплекса, увеличивают пропускную способность линий электропередачи, выявляют факты бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии, оптимизируют системы расчетного и технического учета электроэнергии.



Одним из наиболее эффективных мероприятий, направленных на прекращение энерговоровства, стало выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии с привлечением персонала подразделений безопасности и управления учета электроэнергии филиала.



Так, по итогам проведенных рейдов с начала 2016 года был выявлен 731 случай неучтенного потребления электроэнергии. Энергетиками были составлены акты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 6 559 877 квт*ч.



- Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии не только наносит серьезный финансовый вред сетевой компании, а также может стать причиной серьезных нарушений энергоснабжения и оставить без света и тепла важные социальные объекты и потребителей. Эти противоправные действия способны нанести вред здоровью самого нарушителя и окружающих его людей, - говорит заместитель директора по реализации и развитию услуг Андрей Балдыков. - Используя самые разные методы хищений, злоумышленники подвергают себя и окружающих высокому риску получения электротравм вплоть до летального исхода. Негативные последствия незаконного потребления электроэнергии могут отразиться на каждом добропорядочном потребителе, поэтому мы призываем жителей республики обратить внимание на важность этой проблемы и сообщать о случаях хищений электроэнергии по телефону горячей линии 8-800-100-33-00.



Напомним, что в настоящее время в филиале реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на 2016-2022 годы. Контроль над её реализацией осуществляет центральная комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по энергосбережению и снижению потерь.