«Газпром нефть» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и промышленного интернета. Основная цель соглашения – установление долгосрочного и эффективного сотрудничества между компаниями, формирование новых бизнес-моделей, совместная разработка и внедрение инновационных ИТ-технологий.



Одной из ключевых точек приложения сил станет реализация программ и мероприятий, исследовательских и прикладных проектов в сфере промышленного интернета*. Так, «Ростелеком» в настоящее время занимается созданием платформы для промышленного интернета, которая при участии специалистов «Газпром нефти» может быть адаптирована под действующие и перспективные бизнес-процессы и промышленные приложения компании.



Кроме того, планируются совместные работы по мониторингу трендов в области инноваций, обмену информацией и научно-техническому сотрудничеству.



По словам старшего вице-президента ПАО «Ростелеком» Марии Флорентьевой, соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и индустриального интернета с «Газпром нефтью» является логичным продолжением сотрудничества компаний в ИТ-сфере. «Внедрение промышленного интернета – на сегодняшний день одна из важнейших тенденций, которая уже в ближайшие годы затронет практически все отрасли. Технологии IIoT имеют огромный потенциал в нефтегазовой отрасли и позволят повысить эффективность и безопасность производственных процессов, прогнозировать необходимые мероприятия. «Ростелеком», со своей стороны, выступая уже не один год надежным бизнес-партнером для крупных клиентов, готов внести свой вклад в достижение новых стратегических задач «Газпром нефти», - заявила она.



Как отметил начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Константин Кравченко, сотрудничество двух компаний направлено на кооперацию в области создания и внедрения промышленного интернета в России, а также совместное участие в разработке соответствующих стандартов. «Развитие промышленного интернета актуально для всех секторов промышленности, в том числе – нефтегазовых компаний. «Газпром нефть» последовательно выступает за взаимодействие промышленных предприятий, поставщиков оборудования и программного обеспечения, телеком операторов, научно-исследовательских организаций для того, чтобы как можно скорее включиться в активное формирование рынка промышленного интернета в нашей стране», - подчеркнул он.



* Промышленный интернет (индустриальный интернет, индустриальный интернет вещей, Industrial Internet of Things, IIoT) – концепция построения инфокоммуникационных инфраструктур, подразумевающая подключение к сети Интернет любых небытовых устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, АСУ ТП, а также интеграцию данных элементов между собой, что приводит к формированию новых бизнес-моделей при создании товаров и услуг и их доставке потребителям.