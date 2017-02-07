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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел рабочую встречу с генеральным директором "Янтарьэнерго" Игорем Маковским

Глава Россетей Олег Бударгин провел рабочую встречу с генеральным директором Янтарьэнерго Игорем Маковским

9 февраля 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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В ходе встречи руководитель дочерней компании доложил о реализации на территории Калининградской области программы «оздоровления» сетей в части подготовки энергосистемы к чемпионату мира по футболу и реализации схем выдачи мощности с новых теплоэлектростанций.

«Исполнение обязательств по строительству объектов к ЧМ-2018 идет в соответствии с графиком. По некоторым объектам, как подстанция «Береговая» на острове Октябрьский и реконструкция воздушных линий, даже с опережением, – отметил Игорь Маковский. – Строительство ЛЭП к новым ТЭС также в графике. На площадках работают более 200 человек. Поручение Президента выполняется в полном объеме».

Напомним, что программа «оздоровления» электросетей региона была утверждена ПАО «Россети» в июне 2016 года. Объем финансирования путем дополнительной эмиссии составит 10,8 млрд рублей. Реализация программы позволит создать новую энергосистему на базе существующей, повысить ее надежность и обеспечить условия для социально-экономического развития Калининградской области.

В рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса также в ходе встречи обсуждались вопросы консолидации сетевых активов на базе «Янтарьэнерго», что позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей. Сегодня в регионе ведут деятельность помимо «Янтарьэнерго» 14 территориально-сетевых компаний.

Компания: ПАО "Россети"
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