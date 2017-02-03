Партнером Первого Всероссийского кабельного конгресса выступит Холдинг Кабельный Альянс

«Холдинг Кабельный Альянс» выступит Партнером Всероссийского кабельного конгресса, который впервые пройдет 21-22 марта 2017 года в рамках 16-й международной выставки CABEX 2017, ежегодно проходящей в КВЦ «Сокольники» (г.Москва).

«Холдинг Кабельный Альянс» является одним из ведущих предприятий электротехнического комплекса. Он входит в Уральскую горно-металлургическую компанию и объединяет крупные производственные и научно-технические активы кабельной промышленности России: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» г. Кольчугино, АО «Сибкабель» г. Томск, АО «Уралкабель» г. Екатеринбург, ПАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ г. Томск)», г. Томск.

В рамках Конгресса ХКА выступит Партнером секции «Проектирование и строительство кабельных линий», которая объединит представителей эксплуатирующих, проектных, строительно-монтажных организаций для обсуждения таких актуальных вопросов как:

Современные способы и методы прокладки кабельных линий, в том числе в условиях плотной городской застройки;

Требования к технологическому проектированию кабельных линий напряжением от 6 до 500 кВ;

Перспективы и проблемы замены силовых кабельных линий с бумажно–пропитанной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;

Транспозиция экранов кабельной линии, проложенной в грунте. Применение новых полимерных колодцев и негорючих полимерных труб для прокладки кабельных линий;

а также преимущества эксплуатации и особенности укладки кабеля с секторными жилами.

«Холдинг Кабельный Альянс» в 2016 году поставил почти 1000 километров высококачественного силового кабеля крупнейшим электросетевым компаниям Московского региона, в том числе опытные партии современных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящей жилой секторной формы.

Таким образом, Всероссийский кабельный конгресс обеспечит многосторонний диалог, в котором опыт эксплуатации будет использован для постановки задач новых исследований и разработок более совершенной продукции.

Он-лайн регистрация на Конгресс открыта на сайте http://www.cable-congress.ru