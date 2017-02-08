Просроченная задолженность АО "ТНС энерго Тула" перед "Тулэнерго" составляет 1,78 млрд. рублей

CABEX
9 февраля 2017, 13:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжает претензионно-исковую деятельность в отношении АО «ТНС энерго Тула» в целях снижения значительной дебиторской задолженности этой компании за услуги по передаче электроэнергии.
По состоянию на 07 февраля 2017 года сумма данной просроченной задолженности составляет 1 777,1 млн. рублей.
При этом филиал «Тулэнерго» полностью рассчитался с территориальными сетевыми организациями за оказанные в 2016 году услуги по передаче электроэнергии, оплатил АО «ТНС энерго Тула» компенсацию потерь за 2016 год и текущие платежи за январь 2017 года.
Такой серьезный объем задолженности может привести к негативным последствиям - дестабилизации работы электросетевого комплекса региона и нарушению бесперебойного режима энергоснабжения потребителей Тульской области.
Следует отметить, что средства, получаемые «Тулэнерго» за услуги по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на модернизацию, ремонт и техническое обслуживание энергооборудования, что, в конечном итоге, обеспечивает надежность его работы.
Сумма задолженности АО «ТНС энерго Тула» сопоставима с размером инвестиционной и ремонтной программ филиала «Тулэнерго». Так, на реализацию ремонтной кампании 2017 года энергетики планируют направить около 335,8 миллиона рублей, на инвестпрограмму – 1,5 млрд. рублей.