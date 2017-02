РУСАЛ зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии панда-бондов

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, зарегистрировал на Шанхайской фондовой бирже проспект эмиссии облигаций, номинированный в юанях (Panda bonds), общим объемом до 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов) сроком на семь лет.



РУСАЛ станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Шанхайской фондовой бирже. В течение 12 месяцев с момента регистрации проспекта РУСАЛ может принять решение о размещении. В июне 2016 года крупнейшее рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) объявило о присвоении РУСАЛу корпоративного рейтинга кредитоспособности на уровне АА+, прогноз «Стабильный». Для траншей объемом до 2,4 млрд юаней действуют гарантии одного из крупнейших гарантийных агентств, что позволит получить самый высокий рейтинг кредитоспособности ААА.



Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий РУСАЛа.



«Рынок Азии, и в частности Китай, является одним из стратегических направлений для РУСАЛа. Именно поэтому в 2010 году мы разместили свои акции на Гонконгской фондовой бирже. Сейчас мы активно развиваем свой бизнес в регионе как напрямую, так и в партнерстве с крупнейшими китайскими компаниями. Недавнее успешное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долларов подтвердило доверие к РУСАЛу со стороны широкого круга зарубежных инвесторов, прежде всего азиатских. Уверен, что планируемый выпуск Panda bonds как безрисковый финансовый инструмент станет не менее привлекательным для китайских инвесторов и будет способствовать укреплению многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.



РУСАЛ активно наращивает свое присутствие на китайском рынке. В 2013 году РУСАЛ и крупнейшая алюминиевая компания в Китае – Chalco – подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. РУСАЛ также владеет 33%-ной долей в уставном капитале компании Shenzhen North Investments, дочернем предприятии NORINCO, имеющем многолетний опыт сбыта алюминия, сплавов и других цветных металлов на китайском рынке. В июне 2016 года РУСАЛ и Hebei Joy Sense Cable Co., ведущий китайский производитель кабельной продукции из алюминиевых сплавов, подписали соглашение о создании совместного предприятия RUSAL-HEBEI JOY SENSE CABLE Special Aluminium Products Co. Ltd.