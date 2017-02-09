Расходы на ликвидацию последствий аварии на "Фукусиме-1" вырастут до $190 млрд

Расходы на ликвидацию последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1" и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям возрастут в два раза по сравнению с предыдущими расчетами и составят 21,5 трлн иен ($189,5 млрд по текущему курсу). Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.



По оценкам ведомства, 8 трлн иен ($70,5 млрд) будет потрачено на полный вывод реакторов из эксплуатации и ликвидацию последствий аварии, включая извлечение отработавшего и расплавившегося ядерного топлива. Примерно такую же сумму выделят на выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным в результате трагедии, в том числе предпринимателям и туристическим компаниям, лишившимся своего бизнеса. Оставшиеся средства предполагается потратить на обеззараживание почвы и строительство хранилищ для радиоактивных отходов.



Согласно плану японских властей, необходимые расходы будет компенсировать не только оператор АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power, но и другие более мелкие энергокомпании, что, скорее всего, приведет к росту тарифов на электричество для жителей страны, передает ТАСС.



Следующим этапом ликвидационных работ на аварийной станции станет извлечение отработавшего ядерного топлива из первых трех реакторов, которые пострадали намного сильнее, чем четвертый энергоблок, на котором эта операция завершилась в конце 2014 года. После этого ликвидаторы смогут начать подготовку к наиболее опасной части операции - удалению расплавившегося топлива из внутренних частей реакторов. Как ожидается, к этому этапу работ специалисты TEPCO смогут приступить не ранее 2025 года, а полностью снести "Фукусиму-1" планируется только к 2040-м годам.



Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов.

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