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Отраслевые новости: Россия

Ростех хочет завершить импортозамещение украинской продукции к 2018 году

Ростех хочет завершить импортозамещение украинской продукции к 2018 году

9 февраля 2017, 14:33
Рубрика: Россия
Метки: РОСТЕХ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

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Ростех планирует завершить мероприятия по импортозамещению украинской продукции в 2018 году, а продукции из стран НАТО и Евросоюза — к 2020 году, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании партии "Единая Россия".

"Завершение мероприятий в части замены украинской продукции планируется к 2018 году, а продукции, которую мы ранее закупали в странах НАТО и ЕС — к 2020", — сказал глава Ростеха, передает РИА Новости.

"На текущий момент количество образцов вооружения, по которым нами завершено импортозамещение, составляет около 40% от плана. У нас нет сомнений в том, что с поставленными задачами по импортозамещению мы справимся"- подчеркнул Чемезов.

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