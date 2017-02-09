Ростех хочет завершить импортозамещение украинской продукции к 2018 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 14:33
Рубрика: Россия
Метки: РОСТЕХ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Ростех планирует завершить мероприятия по импортозамещению украинской продукции в 2018 году, а продукции из стран НАТО и Евросоюза — к 2020 году, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании партии "Единая Россия".
"Завершение мероприятий в части замены украинской продукции планируется к 2018 году, а продукции, которую мы ранее закупали в странах НАТО и ЕС — к 2020", — сказал глава Ростеха, передает РИА Новости.
"На текущий момент количество образцов вооружения, по которым нами завершено импортозамещение, составляет около 40% от плана. У нас нет сомнений в том, что с поставленными задачами по импортозамещению мы справимся"- подчеркнул Чемезов.