Руководитель Росприроднадзора оценил природоохранные инициативы "Уралэлектромеди"

8 февраля АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) посетила делегация во главе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артемом Сидоровым. На Урал федеральный чиновник прибыл с целью провести открытое совещание территориальных органов Росприроднадзора России, где подводились итоги прошлого года и ставились задачи на 2017 год - год экологии. Производственную площадку «Уралэлектромеди» гостям представили как пример предприятия, которое реализует передовые природоохранные мероприятия.



В экскурсии, которую провел генеральный директор УГМК Андрей Козицын, также приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, начальник Департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев, руководители управлений Росприроднадзора субъектов УрФО.



Гости посетили новый цех электролиза меди. При проектировании и строительстве большое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды. Предусмотрен централизованный сбор и очистка отходящих газов, а также укрытие ванн для снижения выноса аэрозолей в атмосферу. Это не только повышает экологическую безопасность, но и существенным образом улучшает условия труда.



В медеплавильном цехе делегации продемонстрировали современный комплекс газоочистки. В 2016 году в ходе техперевооружения был смонтирован новый рукавный фильтр, дымосос и другое оборудование для очистки отходящих газов анодной печи № 5. Количество улавливаемой пыли медеплавильного цеха составляет ежегодно 600 тонн. Уловленная пыль направляется на переработку в филиал «Производство полиметаллов», где из нее извлекается медь и другие ценные компоненты.



Затем гости посетили отделение переработки промышленных продуктов химико-металлургического цеха (ХМЦ). Здесь они познакомились с работой системы оборотного водоснабжения – одним из важнейших экологических проектов предприятия в области охраны водного бассейна. В настоящее время водооборот составляет 96-98%. Промстоки основных цехов и ливневые воды направляются на очистку в гидрометаллургическое отделение ХМЦ и уже очищенные используется повторно в промводоснабжении предприятия.



Также участники встречи побывали в аффинажном отделении химико-металлургического цеха, готовой продукцией которого являются золото и серебро в слитках, селен, теллур, концентрат металлов платиновой группы. Здесь им показали процесс выплавки золота в слиток.



Завершая визит, делегация посетила музеи автомобильной и военной техники УГМК.