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Отраслевые новости: Энергетика

Тепловые источники "Т Плюс" за прошедший год обеспечили тепловой энергией 6665 объектов

Тепловые источники Т Плюс за прошедший год обеспечили тепловой энергией 6665 объектов

9 февраля 2017, 17:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Саратовский филиал «Т Плюс» подвел производственные итоги работы теплоэлектростанций и котельных за 2016 год. За прошедший год тепловые станции компании в г. Саратов, Энгельс и Балаково выработали 3,2 млрд. кВтч электроэнергии и 7 млн. Гкал тепла, котельные – 645,5 тыс. Гкал тепла. В сравнении с аналогичными результатами 2015 года выработка электроэнергии сократилась на 4,8%. Отпуск тепловой энергии с коллекторов филиала увеличился на 2,5%.

Сокращение показателей отпуска электроэнергии обусловлено, в первую очередь, более оптимальной загрузкой оборудования. В свою очередь прирост тепловой энергии связан с климатическим фактором - температура наружного воздуха зимних месяцев в Саратовской области была ниже в 2016 году, чем в предыдущий период.

Напомним, что в состав Саратовского филиала «Т Плюс» входят Саратовские ГРЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Энгельсская ТЭЦ-3, Балаковская ТЭЦ-4 общей установленной электрической мощность 1155 МВт и тепловой 4338,9 Гкал/час.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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