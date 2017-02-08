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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Технике безопасности при работе на высоте и эксплуатации систем обогрева фургонов посвящен февральский День охраны труда в "Псковэнерго"

Технике безопасности при работе на высоте и эксплуатации систем обогрева фургонов посвящен февральский День охраны труда в Псковэнерго

9 февраля 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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 Тематикой февральского Дня охраны труда в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», который внепланово проходит во всех производственных отделениях в этом месяце с 8 по 10 число, стало правильное использование ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом необходимых средств защиты при выполнении работ на высоте.
 
Как рассказали в службе производственной безопасности «Псковэнерго», в связи с вступившими в силу два года назад новыми требованиями к охране труда, энергетики при работе на высоте обязаны использовать специальные страховочные привязи с лямками вместо безлямочных предохранительных поясов. На сегодняшний день предприятие закупило в общей сложности 430 новых систем удержания и страховки для персонала, производящего работы на высоте - на воздушных линиях и подстанциях на уровне более 1,8 метра над землей.
 
В комплекты защиты входят страховочные привязи, регулируемые стропы, гибкие анкерные линии и блокирующие устройства с втяжным тросом.  Они предназначены для спасения жизни работника в случае падения его с высоты и  исключают риск травматизма из-за ударного воздействия на позвоночник при резкой остановке.
 
Кроме того, как отметили в службе производственной безопасности, в связи с наступившим сильным похолоданием в Псковской области, дополнительным вопросом в повестке февральского Дня охраны труда стала проверка состояния фургонов бригадных автомобилей в части эксплуатации систем обогрева.
 
Напомним, Дни охраны труда в «Псковэнерго» организуются ежемесячно. Каждый раз тематика этой корпоративной акции имеет различную направленность, но основной её целью всегда остается выявление и устранение имеющихся рисков производственного травматизма.
 
В проведении Дня охраны труда задействованы руководители и ведущие специалисты технических блоков «Псковэнерго».  Они посещают производственные базы, мастерские, подстанции, диспетчерские пункты, рабочие места оперативно-выездных и ремонтных бригад. Обязательным условием всегда остается проверка выполнения мероприятий по итогам предыдущих рейдов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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