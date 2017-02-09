 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Треть идей чиновников признаются вредными для бизнеса

Треть идей чиновников признаются вредными для бизнеса

9 февраля 2017, 16:12
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

Обсудить на форуме

280 просмотров

Минэкономики, отвечающее за процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), выпустило "Белую книгу регуляторной политики", в которой представило итоги становления этого института в РФ. Механизм ОРВ, запущенный в 2010 году, призван оценивать последствия принятия нормативно-правовых актов и предотвращать регулирование, которое может повлечь дополнительную нагрузку на бизнес. С 2017 года система ОРВ стала обязательной и в муниципалитетах.

За шесть лет Минэкономики подготовило 5,8 тыс. заключений об ОРВ (в 2016 году — 1,1 тыс.). По статистике, 30-40% проектов актов, проходящих оценку, содержат избыточные и затратные требования для бизнеса (в 2016 году таких было 32%). Самым активным ведомством в деле госрегулирования в 2016 году был Минтранс — на процедуру ОРВ он представил 125 проектов, отрицательную оценку получили 44% из них. Чуть менее плодовитый Минсельхоз (116 проектов) получил 37% отрицательных отзывов. На этом фоне Минфин (115 проектов) выглядит гораздо более лояльным к бизнесу — только 15% подготовленных им проектов получили отрицательное заключение.

"К сожалению, по-прежнему результатом "совершенствования законодательства", как ни парадоксально, становятся слабо проработанные, противоречащие и несбалансированные решения, которые на практике становятся обременением для непосредственных адресатов регулирования",— делает вывод Минэкономики. Одна из проблем — отсутствие регламента сроков перехода по этапам ОРВ, а также нежелание министерств участвовать в ОРВ: для них эта процедура — помеха работе.

Напомним, что отрицательное заключение по ОРВ на практике вовсе не блокирует принятия документа. Еще одна проблема — отсутствие процедур оценки для законопроектов на стадии второго чтения в Госдуме (зачастую на этом этапе сразу в виде поправок вносятся и без широкого обсуждения принимаются важные законодательные нововведения). Как отмечает директор департамента ОРВ Минэкономики Вадим Живулин, взаимодействие с Госдумой "по вопросам внедрения ОРВ будет продолжено". За шесть лет процедуру ОРВ по запросу Госдумы (это предусмотрено регламентом нижней палаты) прошел всего один законопроект (о регулировании торговли), рассматривавшийся во втором чтении.

Источник: Коммерсант.

Компания:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!