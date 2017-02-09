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В 2016 году на воздушных линиях филиала "Кировэнерго" было установлено 33 комплекта птицезащитных устройств

В 2016 году на воздушных линиях филиала Кировэнерго было установлено 33 комплекта птицезащитных устройств

9 февраля 2017, 12:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги реализации Программы по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов за 2016 г. Природоохранная деятельность сетевой компании включает мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, охрану и рациональное использование земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.

Программа по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов предусматривает выполнение целого комплекса природоохранных мероприятий. В частности, «Кировэнерго» уделяет значительное внимание защите животного мира, особенно поблизости от электроустановок.

Энергетиками применяются передовые технологии: для защиты птиц от воздействия электрического тока обычные провода заменяются на самонесущий изолированный провод (СИП). Кроме того, использование СИП также позволяет уменьшить зону вырубки просек. Всего за прошедший год протяженность ВЛ 0,4-35 кВ с использованием самонесущего изолированного провода возросла почти на 40 км.

На опорах ВЛ 6-10 кВ монтируются специальные птицезащитные устройства (ПЗУ). В 2016 г. «Кировэнерго» было закуплено 33 комплекта ПЗУ, они установлены в зоне ответственности всех производственных отделений филиала.

Проведена работа по повышению количества подстанций, обеспечивающих электробезопасность для животных и птиц. На 21 подстанции заизолированы токоведущие части ошиновки.

«Кировэнерго» придает большое значение экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. В филиале разработана и внедряется комплексная система мероприятий по поддержанию необходимого уровня экологической безопасности на энергообъектах. Персонал, ответственный за охрану окружающей среды, проходит обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе при работах в области обращения с опасными отходами.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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