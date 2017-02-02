В 2017 году энергетики "Ульяновских распределительных сетей" отремонтируют свыше 2 000 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 13:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
До конца текущего года работники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» планируют отремонтировать 797 км высоковольтных воздушных линий (ВЛ) электропередачи 35-110 кВ и 1590 км в распределительных сетях 0,4-10 кВ.
В ходе работ будет заменено 1286 деревянных и железобетонных опор, 56 км провода и около 15 000 изоляторов. В ремонтной кампании текущего года у энергетиков также запланирован капитальный ремонт 32 подстанций 35-110 кВ и 702 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ. Работники филиала заменят опорно-стержневую изоляцию, произведут ремонт силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.
Кроме того, территории подстанций будут благоустроены и приведены в соответствие нормам пожарной и производственной безопасности. Неотъемлемой частью ремонтной программы является расчистка трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. В этом году планируется расчистить более 500 гектар.
К проведению массовых ремонтных работ энергетики приступят уже в апреле. В настоящее время в филиале и его производственных отделениях идет активная подготовка технического персонала, спецтехники и всех необходимых для выполнения работ механизмов и материалов. Успешная реализация всех запланированных мероприятий в рамках ежегодной ремонтной программы позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Ульяновской области, предотвратить технологические нарушения и перебои в электросетях.