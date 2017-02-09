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Отраслевые новости: В мире

В Европе введут единые стандарты для электрозаправок

В Европе введут единые стандарты для электрозаправок

9 февраля 2017, 12:44
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

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Крупнейшие операторы станций подзарядки электромобилей создали объединение, цель которого — сформировать в Европе сеть электрозаправок с едиными стандартами. Также компании планируют повысить мощность станций и сделать их более доступными.

На европейском рынке большинство операторов электрозаправочных станций работает только на территории определенного государства. Например, сеть Fastned доступна только в Голландии, а Grønn Kontakt — только в Норвегии.

Пять крупнейших компаний объединились для создания единой инфраструктуры. В союз вошли Grønn Kontakt, Fastned, австрийская Smatrics, французская Sodetrel и швейцарская GOtthard FASTcharge. В общей сложности эти компании владеют 500 станциями быстрой зарядки постоянным током (DC fast-charging) в шести странах, передает Хайтек.

Операторы планируют ввести единые стандарты и создать подобие роуминга для заправки электромобилей. До конца года электрозаправочные станции оформят единые стандарты в шести европейских странах. При перемещении по Европе владельцы электромобилей смогут пользоваться одинаковыми системами электрозаправки. Большинство компаний также планирует повысить скорость подзарядки. Fastned повысит мощность станций до 300 кВт, а GOtthard недавно ввела в эксплуатацию АЗС мощностью 150 кВт.

В ноябре о строительстве сети сверхбыстрых станций подзарядки электромобилей объявили пять крупнейших производителей автомобилей — BMW, Daimler, Ford, Audi и Porsche. Они планируют установить по всей Европе 400 станций мощностью 350 кВт каждая, что позволяет зарядить электрокар на 300 км пути всего за 20 минут. Также строительством сети скоростных АЗС занимается проект Ultra E. Подобные меры позволят Европе подготовиться к массовому распространению электромобилей, число которых к концу прошлого года достигло почти полумиллиона.

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