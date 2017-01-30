"Владимирэнерго" подвёл итоги выполнения инвестиционной программы за 2016 год

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 16:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
В филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги выполнения инвестпрограммы 2016 года, которая включала в себя мероприятия по новому строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого комплекса Владимирской области.
За прошедший год специалистами филиала было введено 170 МВА трансформаторной мощности и 466 км линий электропередачи (ЛЭП). Более половины ЛЭП - 276 км – предназначены для технологического присоединения предприятий, организаций и жителей, в том числе относящихся к льготной категории потребителей.
В рамках исполнения инвестиционной программы энергетики «Владимирэнерго» реконструировали несколько ключевых звеньев электросетевого комплекса региона. Одним из них была подстанция (ПС) 110/35/10 кВ «Борисовская» в Муромском районе. На энергообъекте произведена замена силового трансформатора на более мощный, смонтированы надежные элегазовые трансформаторы тока и современные цифровые устройства регулирования напряжения. Увеличенная мощность ПС «Борисовская» позволит обеспечить технологическое присоединение к электросетям новых крупных потребителей: комбинат по производству оцинкованной стали ООО «Объединённая компания «РусТехнологии Муром», и застройщика «Муром Град» - участника федеральной Программы «Жилье для российской семьи. Помимо этого реконструкция подстанции позволит повысить надежность электроснабжения части Муромского района с населением свыше 9 тыс. человек, а также коммунальных предприятий г. Муром.
В Александровском районе Владимирской области была реконструирована воздушная линия электропередачи (ВЛ) 35 кВ «Александров – Красное Пламя». Она обеспечивает электроэнергией 58 населённых пунктов Краснопламенского сельского поселения - это более 3 тыс. человек, - а также несколько сельскохозяйственных и производственных предприятий.
В региональном центре энергетики уделили внимание безопасности электроснабжения потребителей нового жилого микрорайона «ЮЗ-8», для чего вынести участок высоковольтной воздушной линии 110 кВ «Тяговая 1,2» длиной более километра из зоны жилой застройки. На реконструируемом отрезке ВЛ заменили опоры, увеличили сечение провода, повысив таким образом качество электроснабжения объектов Горьковской железной дороги и потребителей западной и центральной части г. Владимир.
Всего в рамках выполнения инвестиционной программы филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» освоил 1,1 млрд рублей.
Информацию по вопросам электроснабжения и работе электрических сетей филиала «Владимирэнерго» вы можете узнать по единому номеру Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).