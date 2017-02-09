Внимание: откройте лицевой счет бесплатно!

CABEX
9 февраля 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») сообщает, что жители многоквартирных домов (МКД) могут открыть лицевой счет для оплаты электроэнергии совершенно БЕСПЛАТНО!
Собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо на основании протокола общего собрания жильцов определить уполномоченных представителей, которые должны предоставить в ПАО «ДЭСК» на многоквартирный дом акт о техническом присоединении, акт о разграничении балансовой принадлежности, выданные АО «Дагестанская сетевая компания», а также государственный акт ввода в эксплуатацию МКД.
Также необходимо предоставить реестр по ВСЕМ собственникам помещений многоквартирного дома, в котором должны содержаться следующие сведения (документы):
- номер квартиры;
- копия документа, подтверждающего личность собственника (паспорт);
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома;
- данные о количестве проживающих;
- документ, подтверждающий площадь жилого помещения;
- данные индивидуального прибора учета;
- заполненное заявление об открытии лицевого счета;
- номер контактного телефона потребителя.
Документы принимаются в ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73).
Контактный телефон: (8722) 66-35-06.