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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Внимание: откройте лицевой счет бесплатно!

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») сообщает, что жители многоквартирных домов (МКД) могут открыть лицевой счет для оплаты электроэнергии совершенно БЕСПЛАТНО!

Собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо на основании протокола общего собрания жильцов определить уполномоченных представителей, которые должны предоставить в ПАО «ДЭСК» на многоквартирный дом акт о техническом присоединении, акт о разграничении балансовой принадлежности, выданные АО «Дагестанская сетевая компания», а также государственный акт ввода в эксплуатацию МКД.

Также необходимо предоставить реестр по ВСЕМ собственникам помещений многоквартирного дома, в котором должны содержаться следующие сведения (документы):

- номер квартиры;

- копия документа, подтверждающего личность собственника (паспорт);

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома;

- данные о количестве проживающих;

- документ, подтверждающий площадь жилого помещения;

- данные индивидуального прибора учета;

- заполненное заявление об открытии лицевого счета;

- номер контактного телефона потребителя.

Документы принимаются в ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73).

Контактный телефон: (8722) 66-35-06.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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