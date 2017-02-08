 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Вопросы тарифного регулирования и обслуживания бесхозных сетей обсуждали на встрече руководства МРСК Юга и председателя правительства Калмыкии

Вопросы тарифного регулирования и обслуживания бесхозных сетей обсуждали на встрече руководства МРСК Юга и председателя правительства Калмыкии

9 февраля 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

291 просмотр

Вопросы тарифного регулирования, повышения надежности энергоснабжения потребителей, обслуживания бесхозных сетей обсудили на рабочей встрече заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний «Россети») Алексей Рыбин и директор калмыцкого филиала компании Тимур Алаев с премьер-министром Республики Калмыкия Игорем Зотовым.

Эти вопросы потребовали дополнительного обсуждения в связи с консолидацией ПАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» и электросетевого имущества ОАО «Калмыцкая энергетическая компания». Участники совещания также затронули тему обслуживания бесхозяйных сетей на территории столицы республики, к примеру, электросетевого имущества, построенного для обеспечения электроэнергией земельных участков, предоставляемых отдельным категориям граждан. Стороны пришли к мнению, что наиболее оптимальным будет передача этих сетей калмыцкому филиалу МРСК Юга.

Что касается передачи МРСК Юга энергосбытовых функций на территории г.Элисты с 1 января 2017г., то в ходе совещания участники отметили, что компания сумела за достаточно короткий срок организовать работу на высоком уровне. Население проинформировано о смене гарантпоставщика, квитанции сформированы, оплата принимается различными способами: в местных отделениях Сбербанка России, в том числе через терминалы самообслуживания, в отделениях «Почты России», а также в Центре обслуживания потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!