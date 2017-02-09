На АЭС во Франции произошел взрыв, угрозы выброса радиации нет

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 15:30
Рубрика: В мире
Метки: АЭС, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
На северо-западе Франции в регионе Нижняя Нормандия, где возводится новый реактор атомной электростанции Flamanville, прогремел взрыв. Об этом сообщает газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру.
По данным AFP, пять человек получили легкие отравления. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск). На место взрыва прибыли экстренные службы. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена, передает Коммерсант.
Власти сообщают, что взрыв произошел в результате короткого замыкания. Детали происшествия уточняются, однако уже известно, что угрозы выброса радиоактивных веществ нет.