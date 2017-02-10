Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил первые проекты в 2017 году

CABEX
10 февраля 2017, 16:37
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ФРП, СТАНКОСТРОЕНИЕ
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге России одобрил первые в 2017 году проекты. Займы получат два предприятия – из Московской области и Новосибирска.
"На реализацию проектов общей стоимостью 1,3 млрд рублей придется 600 млн рублей льготных займов Фонда. Касаются одобренные производства важнейших отраслей промышленности: фармацевтики и металлургии", - прокомментировал решение Экспертного совета первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.
Новосибирское предприятие ПАО «Сиблитмаш» займется производством металлолитейного оборудования. Завод планирует модернизировать и обновить станочный парк для производства литейного оборудования. С привлечением займа компания планирует приобрести современные станки с более широким спектром технологических возможностей, а также обрабатывающие центры с числовым программным управлением (ЧПУ), позволяющие с одной установки обрабатывать детали в пяти плоскостях.
Модернизация парка позволит повысить качество и эффективность производства, снизит себестоимость продукции. Кроме того, предприятие сможет выпускать новое оборудование собственной разработки в т.ч. с автоматическими настройками.
Технология литья из различных сплавов под давлением – это передовой метод получения высокоточных отливок, которые практически не требуют механической обработки. Производственное оборудование новосибирского предприятия и изделия, полученные на нем, востребованы в авиастроении, судостроении и приборостроении.
Стоимость проекта составит 430 млн рублей, из которых 300 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон. Займы обеим компаниям должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП, поскольку сумма займа превышает 250 млн рублей.
Справочно
С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал 130 промышленных проектов в 42 регионах России с общей суммой займов 34,7 млрд рублей. Реализация проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики, помимо займов ФРП, 108 млрд рублей и создать более 12,4 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализации проектов превышает 142,7 млрд рублей