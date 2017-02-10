Глава "Россетей" встретился в губернатором Владимирской области и проконтролировал работу электросетевого комплекса региона

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин посетил Владимирскую область с рабочим визитом, в ходе которого встретился c главой региона Светланой Орловой, а также осмотрел магистральные воздушные линии класса напряжения 220 кВ и провел совещание с руководством и трудовым коллективом филиала «Владимирэнерго» дочерней структуры – МРСК Центра и Приволжья.



Олег Бударгин и Светлана Орлова обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Владимирской области.



Стороны обменялись мнениями по поводу перспектив создания единого центра приёма заявок для всех категорий потребителей, желающих осуществить технологическое присоединение к сетям «Владимирэнерго». Данный шаг позволит, в том числе, расширить спектр клиентских услуг.



На встрече был поднят вопрос взаимодействия энергокомпании с региональными предприятиями, выпускающими продукцию для нужд электросетевого комплекса. Как было отмечено, укрепление сотрудничества между ними будет способствовать повышению энергетической безопасности государства за счет развития отечественных производств электротехнического оборудования, отвечающего современным стандартам и требованиям к качеству и надёжности.



Была достигнута договоренность о проработке проекта соглашения между «Россетями» и регионом.



На совещании во «Владимирэнерго» Олег Бударгин заслушал доклад об итогах работы предприятия за прошедший год и планах на текущий.



Глава «Россетей» подчеркнул, что надежное энергоснабжение потребителей должно оставаться безусловным приоритетом как в масштабах Владимирской области, так электросетевого комплекса страны в целом. Все доступные средства должны быть направлены на перевооружение, модернизацию и развитие энергосистемы, а силы энергетиков помимо этого – на минимизацию рисков отключения потребителей и повышение оперативности реагирования на возникающие внештатные ситуации.



В заключение Олег Бударгин напомнил, что 2017 объявлен в «Россетях» годом борьбы с потерями и потребовал от коллег приложить максимум усилий для снижения как коммерческих, так и технологических потерь электроэнергии в регионе.