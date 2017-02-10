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Пресс-релизы

ИТ-проект АО "АЭМ-технологии" признан "Проектом года" по версии "Global CIO"

ИТ-проект АО АЭМ-технологии признан Проектом года по версии Global CIO

10 февраля 2017, 15:54
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ

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Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) стала победителем конкурса «Проект года» от «Global CIO». Работа Дирекции по информационным технологиям Волгодонского филиала получила награду в номинации «Лучшее прикладное решение».

Проект «Внедрение системы конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) на машиностроительном предприятии» реализуется на Атоммаше уже более года. Его цель — внедрить на предприятии принцип «сквозного проектирования», обеспечив доступность данных о подготовке производства в электронном виде на всех этапах жизненного цикла изделия.

В рамках проекта в систему планирования были добавлены необходимые данные, которые не вносились ранее. Несмотря на возросшее количество показателей, время технологической подготовки производства в филиале сократилось. Также проект позволил сократить время на согласование технологических документов и отказаться от бумажных оригиналов. «Реализованный проект позволяет решать стоящие перед конструкторами и технологами задачи в меньшие сроки при бо̒льших объемах, — отметил Директор по информационным технологиям Олег Апанасик. — При этом качество КТПП выросло и удовлетворяет потребностям планирования и управления производством. А то, что руководители ИТ-подразделений подали голоса за этот проект, говорит о его актуальности не только на нашем предприятии, но и на многих других».

В конкурсе «Проект года» участвовали более 200 работ со всей России. Достижения конкурсантов оценивают непосредственно ИТ-директора путем онлайн голосования.

В 2013-м году компания «АЭМ-технологии» уже становилась победителем конкурса «Global CIO» с проектом: «Внедрение системы оперативного планирования производства ORTEMS на заводе «Петрозаводскмаш».

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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