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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

10 февраля 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля  специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» будут работать в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойное электроснабжение всей задействованной инфраструктуры, спортивных и зрительских площадок.
 
Как сообщил директор Западных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Сазонов, в  дни проведения ответственного мероприятия к дежурству будет привлечены дополнительные бригады. На случай возникновения нештатных ситуаций энергетики подготовили к работе три передвижных дизель-генератора.
 
Отметим также, что филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выступает официальным партнером предстоящих Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров в Островском районе. Ранее энергетики провели в деревне Смоленка работы по масштабному строительству электросетевой инфраструктуры. Здесь были построены  трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, воздушные и кабельные ЛЭП 0,4 кВ, смонтированы светильники для  освещения лыжной трассы. Все это позволило обеспечить электроснабжение построенных специально к мероприятию помещений хранения оружия и подготовки спортсменов, зрительской трибуны, стрельбища, операторской и судейской, медиа-центра и информационного экрана, снеговых пушек и объектов видеотрансляции.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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