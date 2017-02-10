МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» будут работать в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойное электроснабжение всей задействованной инфраструктуры, спортивных и зрительских площадок.
Как сообщил директор Западных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Сазонов, в дни проведения ответственного мероприятия к дежурству будет привлечены дополнительные бригады. На случай возникновения нештатных ситуаций энергетики подготовили к работе три передвижных дизель-генератора.
Отметим также, что филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выступает официальным партнером предстоящих Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров в Островском районе. Ранее энергетики провели в деревне Смоленка работы по масштабному строительству электросетевой инфраструктуры. Здесь были построены трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, воздушные и кабельные ЛЭП 0,4 кВ, смонтированы светильники для освещения лыжной трассы. Все это позволило обеспечить электроснабжение построенных специально к мероприятию помещений хранения оружия и подготовки спортсменов, зрительской трибуны, стрельбища, операторской и судейской, медиа-центра и информационного экрана, снеговых пушек и объектов видеотрансляции.