"Нижновэнерго": свыше 400 технических специалистов прошли обучение в рамках "Года инженера"

CABEX
10 февраля 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
С июля по декабрь 2016 г. 448 технических специалистов филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» повысили свою квалификацию в профильных образовательных учреждениях. Обучение проводилось в рамках «Года инженера», объявленного ПАО «Россети».
Технические специалисты из всех девяти производственных отделений, а также из управления филиала «Нижновэнерго» обучались с отрывом от производства в образовательных учреждениях России, осуществляющих подготовку энергетиков. В их числе образовательные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Кирова, Набережных Челнов, Мурома, Дзержинска, Кстово, Выксы, Балахны. 180 сотрудников прошли обучение в ЧОУ ДПО «Нижегородский учебный центр «Энергетик», который в настоящее время предлагает широкий выбор профильных образовательных программ, в том числе для работников технических служб и отделов.
Напомним, «Год инженера» ПАО «Россети» проводится с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. Его цель заключается в повышении престижа и популяризации инженерных профессий, мотивации работников электросетевого комплекса повысить эффективности своей деятельности, а также привлечении молодежи в электросетевую отрасль.