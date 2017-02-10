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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" обеспечило электроснабжение первой очереди нового жилого комплекса "Данилиха" в Дзержинском районе Перми

Пермэнерго обеспечило электроснабжение первой очереди нового жилого комплекса Данилиха в Дзержинском районе Перми

10 февраля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» подключили к электрическим сетям первую очередь жилого комплекса «Данилиха» в Дзержинском районе города Перми. Два новых многоквартирных дома построены по адресу улица Полевая, 7 и 10.

Решая задачу обеспечения электроснабжения новостроек, энергетики установили две новые ячейки в РП-12 и построили более 1,6 километра кабельной линии 6 кВ. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме более 1 МВт. Отметим, что суммарный объем заявки на технологическое присоединения ЖК «Данилиха» составляет более 3 МВт.

Жилой дом по адресу улица Полевая, 10 включает в себя 4 секции переменной этажности (от 10 до 25 этажей). В здании размещено 363 квартиры общей площадью более 16,9 тысяч квадратных метров.

В 20-этажном односекционном доме по адресу Полевая, 7 размещено 140 квартир общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров. Оба дома уже сданы в эксплуатацию.

Оставшиеся три дома ЖК «Данилиха» с общей площадью квартир более 45 тысяч метров будут готовы к приему новоселов в конце 2017 – начале 2018 годов.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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