"Пермэнерго" обеспечило электроснабжение первой очереди нового жилого комплекса "Данилиха" в Дзержинском районе Перми

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» подключили к электрическим сетям первую очередь жилого комплекса «Данилиха» в Дзержинском районе города Перми. Два новых многоквартирных дома построены по адресу улица Полевая, 7 и 10.
Решая задачу обеспечения электроснабжения новостроек, энергетики установили две новые ячейки в РП-12 и построили более 1,6 километра кабельной линии 6 кВ. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме более 1 МВт. Отметим, что суммарный объем заявки на технологическое присоединения ЖК «Данилиха» составляет более 3 МВт.
Жилой дом по адресу улица Полевая, 10 включает в себя 4 секции переменной этажности (от 10 до 25 этажей). В здании размещено 363 квартиры общей площадью более 16,9 тысяч квадратных метров.
В 20-этажном односекционном доме по адресу Полевая, 7 размещено 140 квартир общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров. Оба дома уже сданы в эксплуатацию.
Оставшиеся три дома ЖК «Данилиха» с общей площадью квартир более 45 тысяч метров будут готовы к приему новоселов в конце 2017 – начале 2018 годов.