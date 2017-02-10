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Отраслевые новости: Россия

"Роснано" заказало у новосибирцев модифицированный алюминий

Роснано заказало у новосибирцев модифицированный алюминий

10 февраля 2017, 14:57
Рубрика: Россия
Метки: РОСНАНО, НАНОТЕХНОЛОГИИ, АЛЮМИНИЙ

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«Роснано» планирует привлечь Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН для создания модифицированного алюминия в качестве материала в области кораблестроения, сообщил журналистам директора Института Николай Ляхов.

«Я был в «Роснано», они нас хотят привлечь, чтобы сделать модифицированный алюминий в качестве конструкционного материала для кораблестроения. Но он также актуален для автомобилестроения», — рассказал Ляхов, сообщает Sibnet.ru.

Он отметил, что алюминий будет упрочняться наноматериалами, среди которых ученым предстоит выбирать. Сумму вложений в проект он не назвал.

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