"Роснано" заказало у новосибирцев модифицированный алюминий

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10 февраля 2017, 14:57
Рубрика: Россия
Метки: РОСНАНО, НАНОТЕХНОЛОГИИ, АЛЮМИНИЙ
«Роснано» планирует привлечь Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН для создания модифицированного алюминия в качестве материала в области кораблестроения, сообщил журналистам директора Института Николай Ляхов.
«Я был в «Роснано», они нас хотят привлечь, чтобы сделать модифицированный алюминий в качестве конструкционного материала для кораблестроения. Но он также актуален для автомобилестроения», — рассказал Ляхов, сообщает Sibnet.ru.
Он отметил, что алюминий будет упрочняться наноматериалами, среди которых ученым предстоит выбирать. Сумму вложений в проект он не назвал.