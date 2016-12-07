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Новости компаний

Скидка 20% на кабельные лотки

Скидка 20% на кабельные лотки

10 февраля 2017, 14:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: КОРОБОВ, ЛОТКИ

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В рамках реализации программы потребительской лояльности, предприятия группы компаний КОРОБОВ предлагают отдельные позиции электромонтажных изделий по специальным ценам. В феврале 2017 года снижены цены на кабельные лотки.

Напомним, что кабельные лотки предназначены для прокладки кабеля, производятся длиной 2000, 2500, 3000 мм в трех исполнениях:

  • Оцинкованные по методу Сендзимира;
  • Погружением в горячий цинк HDZ;
  • Из нержавеющей стали.

Для получения коммерческого предложения обращайтесь в отдел сбыта sale@korobov.ru с пометкой 20%.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "КОРОБОВ"

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