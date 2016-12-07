Скидка 20% на кабельные лотки

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 14:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: КОРОБОВ, ЛОТКИ
В рамках реализации программы потребительской лояльности, предприятия группы компаний КОРОБОВ предлагают отдельные позиции электромонтажных изделий по специальным ценам. В феврале 2017 года снижены цены на кабельные лотки.
Напомним, что кабельные лотки предназначены для прокладки кабеля, производятся длиной 2000, 2500, 3000 мм в трех исполнениях:
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