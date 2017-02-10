Сотрудник "Пермэнерго" награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Пермскому краю

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10 февраля 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Заместитель начальника Центра управления сетями по оперативной работе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Алексей Калугин награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС по Пермскому краю.
Награду энергетику в ходе селекторного совещания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вручил начальник регионального управления МЧС России Олег Попов.
Таким образом отмечен вклад Центра управления сетями «Пермэнерго и лично Алексея Калугина в межведомственное взаимодействие в области защиты населения и территории Пермского края от чрезвычайных ситуаций.
Сегодня в филиале «Пермэнерго» реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы реагирования на возникновение или угрозу возникновения нарушения электроснабжения потребителей. Организован мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для оперативной ликвидации технологических нарушений созданы мобильные бригады, оснащенные современной высокопроходимой спецхтехникой. Приобретены и используются для обеспечения в нештатных ситуациях бесперебойного электроснабжения потребителей резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Налажена четкая схема связи и порядок взаимодействия с органами местного самоуправления, службами ЕДДС, подразделениями МЧС.