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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудник "Пермэнерго" награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Сотрудник Пермэнерго награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Пермскому краю

10 февраля 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Заместитель начальника Центра управления сетями по оперативной работе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Алексей Калугин награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС по Пермскому краю.

Награду энергетику в ходе селекторного совещания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вручил начальник регионального управления МЧС России Олег Попов.

Таким образом отмечен вклад Центра управления сетями «Пермэнерго и лично Алексея Калугина в межведомственное взаимодействие в области защиты населения и территории Пермского края от чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в филиале «Пермэнерго» реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы реагирования на возникновение или угрозу возникновения нарушения электроснабжения потребителей. Организован мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для оперативной ликвидации технологических нарушений созданы мобильные бригады, оснащенные современной высокопроходимой спецхтехникой. Приобретены и используются для обеспечения в нештатных ситуациях бесперебойного электроснабжения потребителей резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Налажена четкая схема связи и порядок взаимодействия с органами местного самоуправления, службами ЕДДС, подразделениями МЧС.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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