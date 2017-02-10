"Станкопром" поможет Узбекистану развивать станкостроение

В ходе двухдневного визита узбекская делегация посетила ряд предприятий ГК «Ростех». Встречи и переговоры о сотрудничестве прошли с руководством АО «Национальная иммунобиологическая компания», АО «Швабе», АО «РТ-Химкомпозит», ПАО «КАМАЗ», АО «Станкопром». С руководством системного интегратора станкостроительной отрасли речь шла о создании предприятий по производству металлообрабатывающего оборудования на территории Узбекистана и развитию станкостроительной отрасли в целом. Кахрамон Отожанов, начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари», Шухрат Пулатов, генеральный директор АО «Ташкентский механический завод» и Николай Бочкарев, советник председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» в ходе разговора с руководством АО «Станкопром» подчеркнули, что вопросы создания новых производств, обеспечивающих нужды машиностроительных предприятий и промышленности, сегодня являются чрезвычайно важными для технологического развития республики.



Компетенции АО «Станкопром» в реализации инжиниринговых проектов, техническом аудите предприятий, создании актуальных технологических решений для производств, программ технологического перевооружения могут стать основной совместных действий по развитию станкостроительной отрасли Узбекистана.



Д.Е.Косов, генеральный директор АО «Станкопром»: «Главный фактор развития промышленности – производство средств производства. Мы готовы помочь коллегам из Узбекистана в реализации долгосрочных задач по созданию профильных производств на территории республики».



Участники встречи договорились, что на начальном этапе сотрудничества предстоит определить реальные потребности промышленности Узбекистана в формировании станочного парка и масштабы создания производственной базы для реализации проектов металлообрабатывающих производств, провести маркетинговые исследования.



А.Ф.Поспелов, заместитель генерального директора АО «Станкопром»: «На первом этапе самое важное – изучить потребности рынка и только после этого разрабатывать программу действий по созданию конкретных производств. Большим подспорьем в этом вопросе может стать поддержка руководства республики, которое гарантировало бы объем заказов и финансовое обеспечение стратегических инициатив. Мы понимаем, что сегодня рентабельность станочного производства не превышает 5-10 %, а ставки банковских кредитов намного выше. Поэтому без государственной поддержки не обойтись».



Сотрудничество АО «Станкопром» с АО «Узбекистон темир йуллари» и АО «Ташкентский механический завод» в обозримом будущем будет развиваться в рамках решения задач по поставке оборудования российского производства на предприятия Узбекистана, проработки вопросов технического перевооружения машиностроительной отрасли республики, создания центра компетенций по металлообработке и станкостроению с дальнейшей поставкой оборудования в Среднюю Азию. Участники встречи также договорились об ответном визите руководства АО «Станкопром» в Узбекистан и скорейшем выполнении всех намерений, обозначенных в протоколе встречи.