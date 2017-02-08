ЦНИИТМАШ ведет переговоры о сотрудничестве с Рособоронэкспортом

CABEX
10 февраля 2017, 09:03
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) и АО «Рособоронэкспорт планируют развивать сотрудничество. Возможные направления взаимодействия обсуждались на встрече представителей двух компаний.
В ходе беседы также были представлены возможности и компетенции научного центра в сфере промышленности, аддитивных технологий, неразрушающего контроля и др. Стороны договорились о продолжении диалога.