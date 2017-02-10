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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Алагирском районе Северной Осетии "поймали за руку" расхитителей электроэнергии

В Алагирском районе Северной Осетии поймали за руку расхитителей электроэнергии

10 февраля 2017, 16:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Гарантирующий поставщик АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») совместно с филиалом МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» провели ряд рейдов по выявлению случаев безучетного потребления электроэнергии в Алагирском районе.

Специалисты энергетических компаний выявили десять случаев хищения энергоресурса бытовыми потребителями. Абоненты Гаджинаев, Елеева, Халлаева, Хацаев, Мамитов, проживающие в г. Алагир, Бикоева, Гуриев, Тедеева из с. Дзуарикау, Кодзаев из с. Фиагдон и Бритаев из с. Суадаг применяли в своих частных домовладениях различные схемы для того, чтобы потреблять электроэнергию, минуя исправный расчетный прибор учета. Указанные абоненты в общей сумме похитили порядка 36 тыс. кВт.ч.

По всем выявленным фактам составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии, которые в ближайшее время будут переданы в органы правопорядка для дальнейшего административного расследования.

По словам начальника отдела безопасности АО «Севкавказэнерго» Хетага Сханова, вне зависимости от объема безучетно потребленной электроэнергии, все материалы на выявленных правонарушителей передаются энергосбытовой организацией в полицию.

«Гарантирующий поставщик ведет постоянную разъяснительную работу среди населения о том, что хищение энергоресурса ни к чему хорошему не приведёт. Опытному энергетику не составит большого труда обнаружить «левый ввод» в домовладение или выявить факт искажения показаний прибора учета. Результаты проводимых нами рейдов непременно окажутся плачевными для всех правонарушителей и могут больно ударить по их кошельку», - резюмировал Хетага Сханов.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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