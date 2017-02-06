В Белорецких электросетях ООО "Башкирэнерго" введен режим "Холод"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 16:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
Наступившие морозы на территории Башкирии внесли свои коррективы в работу электросетевого хозяйства. В частности, 10 февраля, в 7 часов 39 минут в зоне ответственности ПО «Белорецкие электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»), где температура воздуха опускалась до 40 градусов ниже нуля, введен режим «Холод».
Данный режим предусматривает проведение ряда специальных организационных и технических мероприятий. В ПО «БцЭС» приведены в состояние повышенной готовности ремонтно-восстановительные бригады и вся специальная техника, отменены запланированные на этот период ремонтно-профилактические работы на оборудовании энергообъектов, находящихся на открытом воздухе, т.к. оперирование этим оборудованием при низких температурах может привести к его повреждению. Все действия электросетевиков направлены на успешное прохождение периода аномальных холодов, обеспечивая потребителей надежным и качественным электроснабжением.
ПО «БцЭС» обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в городах Белорецке и Межгорье, а также в Белорецком, Абзелиловском, Бурзянском и Учалинском районах.
Между тем синоптики прогнозируют в ближайшие дни небольшое повышение температуры воздуха в республике. Оперативный персонал производственных отделений ООО «Башкирэнерго» продолжает выполнять все необходимые действия по недопущению аварийных ситуаций в энергоснабжении потребителей.