В Китае в этом году построят 800 000 пунктов зарядки электромобилей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 15:33
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
В Китае в 2017 году планируют построить 800 тысяч новых пунктов зарядки электромобилей, в том числе — 100 000 для общего пользования, чтобы обеспечить потребности этого растущего рынка.
Как заявила Национальная энергетическая администрация (NEA) КНР, в 2016 году в общественных местах также было установлено 100 тысяч пунктов зарядки электрокаров. Всего в стране их сейчас насчитывается 150 000. 14 000 километров скоростных дорог также были оснащены станциями быстрой зарядки, в среднем через каждые 48,6 км.
«В новом году Китай планирует решить проблемы, связанные с оплатой и информированием, которые возникают у операторов станций зарядки, и ввести унифицированные государственные стандарты для пунктов зарядки электротранспорта», — говорится в заявлении NEA, передает Хайтек.
В Пекине и Шанхае заправочные станции расположены в радиусе менее 5 км друг от друга, а другие крупные города, такие как Гуанчжоу и Шэньчжэнь, тоже работают в этом направлении. Электрический транспорт Китая потребляет более 1,2 млрд кВт*ч электричества, по данным за прошлый год, позволяя экономить 400 тысяч тонн горючего.