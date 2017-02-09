В Находке третий год подряд сохраняется тенденция снижения неучтённого потребления электроэнергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 14:49
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
За три года количество зафиксированных фактов неучтённого потребления электроэнергии на территории обслуживания Находкинского отделения Дальэнергосбыта сократилось на 54 процента. Если в 2014 году энергетиками было зафиксировано 297 случаев хищения электроэнергии, то в прошлом году всего 136. В отношении нарушителей в 2016 году были составлены акты о неучтённом электропотреблении на общую сумму 5,5 млн. рублей. На сегодняшний день они выплатили 3,7 миллионов рублей. Снижение неучтённого потребления электроэнергии энергетики связывают с активной предупредительной работой, а также увеличением штрафных санкций за данное правонарушение.
В прошлом году большая часть нарушений зафиксирована в районах с преобладанием индивидуальных застроек. 97 владельцев частных домов и коттеджей пользовались электроэнергией в обход приборов учёта, незаконно потребив при этом почти 1,5 млн. кВтч. При проверке многоквартирных домов было зафиксировано 32 факта неучтённого потребления электроэнергии на 424 тысячи кВтч. На основании актов, которые были составлены на нарушителей, специалисты Находкинского отделения «Дальэнергосбыта» сделали корректировку начислений ОДН в сторону уменьшения добросовестным жителям данных домов. В результате доля общедомовых начислений значительно снизилась.
Находкинское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» призывает всех жителей округа, которые стали свидетелями незаконного подключения к электрическим сетям, сообщать о данных фактах в службу безопасности отделения по телефону: 62-66-50. Ваша информация поможет своевременно устранить правонарушения и предотвратить их последствия: незаконное подключение к электрическим сетям влечёт за собой снижение качества электроэнергии, что приводит к перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, и даже – к пожарам.