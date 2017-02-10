Вячеслав Кравченко выступил на Парламентских слушаниях, посвящённых реформе рынка тепла

Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил с основным докладом на Парламентских слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации на тему «О реформе теплоснабжения в Российской Федерации».



Вячеслав Кавченко рассказал, что цели рассматриваемого проекта – создание центра ответственности за функционирование систем теплоснабжения в лице единой теплоснабжающей организации и повышение эффективности систем теплоснабжения, в том числе за счёт привлечения дополнительных инвестиций в отрасль.



Ежегодная потребность в инвестициях у отрасли составляет порядка 250 млрд руб. "Мы полагаем, что около 37% этих денег могли бы быть получены путем повышения эффективности", — сказал замминистра в ходе выступления. Вячеслав Кравченко так же заявил, что фактические инвестиции составляют около 87 млрд руб. в год., а недостающие средства поступают в отрасль в виде субсидий из бюджетов всех уровней на сумму порядка 150 млрд руб. ежегодно.



Замглавы энергетического ведомства в своём докладе отметил, что ответственность с единой теплоснабжающей организации не снимается, а добавляется: "Устанавливается административная ответственность за нарушения реализации схем теплоснабжения, будут приняты меры антимонопольного регулирования, требования к стандартам ужесточатся, а у местных властей останется право заключения соглашений и контроля инвестиционных обязательств. Но самое главное – устанавливается дополнительная финансовая ответственность непосредственно перед потребителем за качество и надежность теплоснабжения", - отметил Вячеслав Кравченко.



При этом замминистра согласился с тем, что необходимо законодательно прописать возможность по снижению стоимости за тепло, которая будет ниже расчетной цены "альтернативной котельной": "Мы понимаем, что для отдельных регионов подобного рода цена "альтернативной котельной" не нужна - им вполне достаточно ниже. Мы с коллегами-депутатами этот вопрос проработали, и у нас готовы поправки, которые позволяют устанавливать цены ниже цены "альтернативной котельной", которые будут работать по такому же принципу - ниже можно, выше нельзя. Для многих регионов это будет абсолютно нормальным выходом из ситуации", - заявил Вячеслав Кравченко.



Заместитель Министра заверил депутатов, что в результате реформы рынка тепла будут увеличены налоговые поступления в федеральный, региональный и местный бюджеты, привлечено больше инвестиций, развиты смежные отрасли получатмультипликативный эффект, и отечественная промышленность получит дополнительные заказы.



В заключении Вячеслав Кравченко подчеркнул, что переход на новую модель будет происходить исключительно с согласия региональных и местных властей после оценки тарифных и социально-экономических последствий.



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