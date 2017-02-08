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Государственная поддержка участия московских производителей в выставке Cabex

Государственная поддержка участия московских производителей в выставке Cabex

10 февраля 2017, 17:04
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017

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В целях реализации программы Правительства Москвы, направленной на продвижение продукции московских производителей на отечественном и зарубежных рынках, Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы организовывает коллективные экспозиции под брендом «Сделано в Москве / Made in Moscow» на ведущих российских выставках.

 Дирекция выставки Cabex 2017 приглашает компании принять участие в выставке со стендом и воспользоваться программой поддержки московcких производителей.

Выставка состоится с 21 по 23 марта 2017 года в КВЦ «Сокольники», пав. 4.

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Участие в Cabex со стендом – выгодный способ привлечь новых клиентов из числа более 4 000 посетителей выставки из 65 регионов России, увеличить объемы и расширить географию продаж кабельно-проводниковой продукции.

Основной целью Программы конгрессно-выставочной поддержки производителей является содействие промышленным и производственным предприятиям г. Москвы в расширении существующих и построении новых каналов сбыта, развитие импортозамещения в г. Москве; улучшение предпринимательского и инвестиционного климата г. Москвы.

Поддержка в рамках программы «Сделано в Москве / Made in Moscow» предоставляется производственным предприятиям, зарегистрированным в г. Москве, в следующем объеме:

  • разработка концепции коллективного стенда,
  • маркетинговое и PR сопровождение участия коллективного стенда в выставке,
  • организация байерских программ,
  • частичная (50% от стоимости участия в мероприятии) оплата аренды необходимой выставочной площади, регистрационных затрат и затрат на застройку.

Подробная информация на сайте Конгрессно-выставочного бюро г. Москвы >>

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Компания: Cabex

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