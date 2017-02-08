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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК наградили за подготовку квалифицированных кадров для электроэнергетики

МОЭСК наградили за подготовку квалифицированных кадров для электроэнергетики

10 февраля 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 ПАО «МОЭСК» в лице генерального директора ПАО «МОЭСК» (входит в ГК ПАО «Россети») Петра Синютина награждено Почетной грамотой главы  Ступинского муниципального района Павла Челпана за большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров.

Руководитель Ступинского района поблагодарил энергетиков МОЭСК за выполнение большого объема работ в рамках Соглашения о сотрудничестве по целевой подготовке рабочих кадров между ПАО «МОЭСК» и Ступинским техникумом им. А.Т.Туманова, оперативное решение всех поставленных задач по строительству учебного полигона для подготовки будущих энергетиков и созданию учебного класса, а также высокий уровень профессионализма при проведении мастер-классов для студентов.

Глава района выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с компанией ПАО «МОЭСК» в рамках развития дуального образования с целью обеспечения  предприятий энергетики грамотным, профессиональным персоналом, способным в ближайшем будущем решать задачи качественного и надежного электроснабжения потребителей Московского региона.

Вклад МОЭСК в подготовку профессиональных кадров был отмечен и в ежегодном программном обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева: наравне с другими компаниями Подмосковья на базе МОЭСК «уже в период учебы ребята готовят себя к труду на конкретном предприятии, знакомятся с требованиями работодателя и избавляются от необходимости искать работу после сдачи экзаменов».

Компанией МОЭСК подписаны соглашения о сотрудничестве с четырьмя техникумами Московской области («Орехово-зуевский  железнодорожный техникум», «Шатурский энергетический техникум», «Ступинский техникум», «Индустриальный промышленный техникум») и  двумя колледжами г. Москвы: («Колледж современных технологий» и «Колледж многоуровневого профессионального образования»).

В настоящее время более 600 учащихся обучаются по востребованным в ПАО «МОЭСК» специальностям и профессиям. Из них 55 заключили с ПАО «МОЭСК» целевые ученические договоры, предполагающие выплату стипендии во время обучения и дальнейшее трудоустройство в компании.

В 2016 и 2017 гг. первые выпуски профильных специалистов учебных заведений Подмосковья пополнили ряды энергетиков МОЭСК.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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