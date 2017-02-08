МОЭСК наградили за подготовку квалифицированных кадров для электроэнергетики

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО «МОЭСК» в лице генерального директора ПАО «МОЭСК» (входит в ГК ПАО «Россети») Петра Синютина награждено Почетной грамотой главы Ступинского муниципального района Павла Челпана за большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров.
Руководитель Ступинского района поблагодарил энергетиков МОЭСК за выполнение большого объема работ в рамках Соглашения о сотрудничестве по целевой подготовке рабочих кадров между ПАО «МОЭСК» и Ступинским техникумом им. А.Т.Туманова, оперативное решение всех поставленных задач по строительству учебного полигона для подготовки будущих энергетиков и созданию учебного класса, а также высокий уровень профессионализма при проведении мастер-классов для студентов.
Глава района выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с компанией ПАО «МОЭСК» в рамках развития дуального образования с целью обеспечения предприятий энергетики грамотным, профессиональным персоналом, способным в ближайшем будущем решать задачи качественного и надежного электроснабжения потребителей Московского региона.
Вклад МОЭСК в подготовку профессиональных кадров был отмечен и в ежегодном программном обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева: наравне с другими компаниями Подмосковья на базе МОЭСК «уже в период учебы ребята готовят себя к труду на конкретном предприятии, знакомятся с требованиями работодателя и избавляются от необходимости искать работу после сдачи экзаменов».
Компанией МОЭСК подписаны соглашения о сотрудничестве с четырьмя техникумами Московской области («Орехово-зуевский железнодорожный техникум», «Шатурский энергетический техникум», «Ступинский техникум», «Индустриальный промышленный техникум») и двумя колледжами г. Москвы: («Колледж современных технологий» и «Колледж многоуровневого профессионального образования»).
В настоящее время более 600 учащихся обучаются по востребованным в ПАО «МОЭСК» специальностям и профессиям. Из них 55 заключили с ПАО «МОЭСК» целевые ученические договоры, предполагающие выплату стипендии во время обучения и дальнейшее трудоустройство в компании.
В 2016 и 2017 гг. первые выпуски профильных специалистов учебных заведений Подмосковья пополнили ряды энергетиков МОЭСК.