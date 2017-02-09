Руководство Орелэнерго обсудило с начальниками районов электрических сетей актуальные вопросы производственной деятельности

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 февраля 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО
Руководство филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» провело ежеквартальное совещание с начальниками районов электрических сетей (РЭС). Участники мероприятия обсудили итоги производственной деятельности филиала за 2016 г. и вопросы оптимизации рабочего процесса.
Особое внимание было уделено вопросу снижения потерь электроэнергии в электрических сетях филиала. Как было отмечено на совещании, это одна из приоритетных задач деятельности Орелэнерго. Для ее решения филиал реализует целый ряд технических и организационных мероприятий, в числе которых замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), вынос приборов учета на границу балансовой принадлежности. Наибольший эффект приносят регулярные рейды по выявлению и пресечению хищений электроэнергии. По итогам их проведения в 2016 году специалистами филиала Орелэнерго было выявлено 224 случая бездоговорного и безучетного энергопотребления общим объемом более 1,9 млн кВт*ч.. В текущем году планируется большая работа, направленная на снижение потерь электроэнергии в том числе за счет реализации вышеупомянутых мероприятий.
Важным фактором, обеспечивающим высокую эффективность работы по оптимизации потерь в электрических сетях, является профессионализм руководителей и исполнителей на местах. В 2017 году для персонала Орелэнерго планируется проведение обучения по выявлению высокотехнологичных способов энерговоровства, а также дополнительные инструктажи по проведению инструментальных проверок и выявлению бездоговорного и безучетного потребления. Такое пристальное внимание к проблеме, связано, прежде всего, с тем, что хищения электроэнергии дают основной объем потерь в электрических сетях филиала.
Цель Орелэнерго – обеспечить максимально устойчивую работу энергокомплекса региона, и работа с потерями – важная составляющая этой деятельности», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Юрий Волченков.