200 миллионов рублей потратили энергетики "Дагестанской сетевой компании" на ремонт энергообъектов республики

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
13 февраля 2017, 14:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» выполнили весь объем ремонтной программы, запланированной на 2016 год. На ремонт эксплуатируемых электросетей было направлено более 193,4 млн руб. При этом большая часть ремонтной программы на сумму 131,2 млн руб. была выполнена хозспособом.
В общей сложности отремонтировано более 323 км ЛЭП напряжением 35-110 кВ и 852,3 км ЛЭП 0,4-10кВ. Осуществлены проверка и ремонт 362 трансформаторов 1-2 габарита, 1 131 выключателей 10-110 кВ, 688 разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 35-110 кВ.
Хозяйственным способом выполнялись работы по расчистке просек и уборке мусора. В течение года расчищено 181 га трасс воздушных линий всех классов напряжения от кустарника, порубочных остатков, хвороста, сучьев, зарослей.
Своевременно проведенные энергетиками ремонтные работы существенно влияют на качество и надежность электроснабжения потребителей Республики Дагестан и эффективность функционирования электросетевого комплекса АО «Дагестанская сетевая компания» в целом.